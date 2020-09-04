Николай Должанский прокомментировал уход с проекта своей невесты Екатерины Богдановой.

КАТЯ БОГДАНОВА ПОКИНУЛА ПРОЕКТ. ПОЧЕМУ ДОЛЖАНСКИЙ НЕ УШЁЛ ЗА НЕЙ?

Катя Богданова собрала свои вещи, отменила свадьбу и ушла с проекта, оставив Должанского одного.

«Она ушла поразмыслить о том, что дальше будет между нами. Мы несколько дней говорили об условиях бракосочетания, о том, где будет торжество, кого приглашать. Шёл спор о брачном договоре, о родителях, о детях. Ни один вопрос мы не смогли решить единогласно, поэтому Катя решила уйти за периметр и решить там, хочет ли она вообще эту свадьбу», – рассказал Николай в беседе с Mpravda.com.

Свадьбу отменили, но заявление из ЗАГСа не забрали. Теперь хедлайнер надеется, что сбежавшая невеста одумается и вернётся.

«Ей нужно больше времени проводить за периметром, строить карьеру. Она не хотела, чтобы я уходил за ней, и сказала, что я могу здесь строить отношения. Но, может быть, она вернётся так же внезапно, как и ушла», – выразил надежду Николай.

Теперь Должанский из дома «Спаси свою любовь» переехал на ДОМ-2.