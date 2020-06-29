Екатерина Богданова, сожительница одиозного участника телестройки Николая Должанского, неоднократно признавалась в том, что мечтает стать известной. Видимо, девушке неважно, какой ценой обрести популярность.



Так, недавно выяснилось, что Коля продавал ей собственные песни. Также есть вероятность того, что Катя платила Должанскому за то, чтобы он пришел с ней на реалити-шоу, ведь ранее она совершала безрезультатные попытки прийти на поляну самой.



Также на днях Богданова созналась в том, что мечтает выиграть в конкурсе «Свадьба на миллион». Вот только Коля не захотел вести девушку под венец, из-за чего та даже разрыдалась. Зрители же считают, что Должанским выиграть главный летний конкурс проекта не суждено. Фанаты проекта считают, что руководство телестройки намеренно привело на поляну пару фриков, которые будут веселить публику.