Николай Должанский уверен в своей победе в конкурсе «Человек года».

Коля Должанский оценил свои шансы. Он уверен, что голоса зрителей будут принадлежать ему. Хедлайнер телестройки объяснил, почему именно он достоин главного приза состязания.

«Почему я достоин победы, во время шоу сказали мои секунданты — Федя Стрелков, Лёша Безус и Максим Моргенштерн, — поделился Коля Должанский. — Я — символ проекта и самый популярный участник. Мои зрители, возможно, за меня проголосуют.

Я давно на проекте. Меня любят. Я не стесняюсь веселить ребят, быть клоуном, таким массовиком-затейником. Всё это работает на меня. Ведь зрители, в конечном счёте, ждут чего-то весёлого, позитивного, я им это даю и поэтому рассчитываю на успех».