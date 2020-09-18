Николай Должанский поведал о творческом тандеме с Олесей Москалевой.

Ещё одна певица решила ярчить за счёт хедлайнера проекта? Николай Должанский рассказал, что его связывает с Олесей Москалевой.

«Олеся профессиональный педагог по вокалу, она хочет петь, и мы почти каждый вечер занимаемся. Я пишу тексты для её песен, уже есть два материала. Предполагается большое выступление на Поляне, будет что-то вроде мюзикла. Текст острый и местами жёсткий. Думаю, ненормативную лексику придётся заменить», – поделился планами Должанский.

Олеся творческому союзу рада, а вот Коля ждёт, когда этот союз перерастёт в романтический.

«Пока о свадьбе речь не идёт, конечно. Для начала хочется объявить нас парой. У неё конфликты в коллективе, а я стараюсь её радовать. Думаю, что всё у нас получится», – уверенно заявил участник.

Веришь в искренность этой пары?