Англичанка, никогда не жаловавшаяся на проблемы со здоровьем, умерла в канун Рождества после внезапной боли в ноге. Об этом сообщает Daily Star.

45-летняя сиделка Шармейн Мэнли вечером 23 декабря пожаловалась на боль, пошла спать и следующим утром не проснулась.

Ее друг вызвал скорую помощь, но врачи реанимировать женщину не смогли. Ее сестра заявила, что у Мэнли не было серьезных проблем со здоровьем. Причину ее смерти родственники пока не знают, они ждут результатов вскрытия.

Как ранее сообщал «Рамблер», в Британии 17-летний кадет резко оглянулся на позвавшую его сестру и попал в больницу с инсультом. Подростка госпитализировали, но через восемь дней он скончался. Врачи считают, что резкий поворот шеи вызвал разрыв артерии и отправил тромб в его мозг.

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