Журналист Александр Невзоров ответил режиссеру Никите Михалкову на очередную колкость в его адрес в новом выпуске «Бесогона».

Рассуждая о том, кому была выгодна хакерская атака на Youtube-канал «Бесогон ТВ», Михалков упомянул Невзорова, который неоднократно критически высказывался в адрес режиссера.

«Бесы возбудились. От маленьких, с острыми зубками до таких картонных гигантов вроде Невзорова, такой демон для стран с неконвертируемой валютой. От одного вида которого становится страшно, хочется и одновременно перекреститься, и через левое плечо плевать, чтобы только исчезло это, так сказать, видение перед тобой», — заявил Михалков.

Невзоров в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вновь обвинил Михалкова в незаконной вырубке леса на арендуемом участке в Нижегородской области.

«Никитушка — он же лапушка, и мы все думаем, как же ему помочь. Чтобы он был единственным человеком в стране, которому разрешили в стране организовать свой концерн «СпёрЛес»», — сыронизировал журналист.

Ранее, как писал «Рамблер», Никита Михалков заявил о хакерской атаке на свой Youtube-канал. Он призвал задаться вопросом, «кому это выгодно», и сам же ответил на него, заявив, что повод уничтожить все выпуски «Бесогона» был у президента США Дональда Трампа, поскольку в последнее время в передаче часто критиковали американского лидера.