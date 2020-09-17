Многие зрители телепроекта «Дом-2» начали подозревать Никиту Уманского во лжи. Это касается не только его претензий к Анастасии Паршиной, которую он обвиняет в измене, но и бизнеса молодого человека. Мало кто из зрителей и поклонников телепроекта верит в то, что в делах Никиты действительно всё настолько прекрасно, насколько он рассказывает. В эфире «Бородина против Бузовой» от 16 сентября 2020 года Уманскому ничем не смогла помочь ни сестра, ни мама. Возможно, именно поэтому Влад Кадони и начал подозревать мужчину во лжи.



Ведущий вместе с многочисленными зрителями не перестаёт удивляться и размышляет, о каких мифических сокровищах и миллионах идёт речь, если Никита сидит на телепроекте за небольшой гонорар? В то же время Анастасию Паршину, конечно, можно понять, ведь несостоявшийся жених подозревает её в изменах и отказывается обеспечивать.



Многим очевидно, что нет претенденток на сердце такого мужчины, который и девушку свою оскорбляет безосновательно, и подозревается во вранье о своих доходах. К тому же, Никита далеко не молодой человек, к которому выстраивается очередь из прекрасных претенденток.