Никита Уманский уже несколько раз менял свое мнение для личной выгоды. Обычно он делает это для поднятия рейтинга и привлечения новых поклонников. Вот и сейчас молодой человек решил поддерживать конкурсантов «Свадьбы на миллион» Блюменкранцев. Хотя недавно он заявлял, что считает, будто ведущие и организаторы проекта «Дом-2» всячески помогают паре Анны Левченко и Валерия Блюменкранца одержать победу. Сложно понять, откуда у него появилось такое мнение, но за него он в скором времени решил извиниться, отметив, что был не прав.



В эфире 20 августа 2020 года Никита сказал, что сочувствует Валерию, ведь он очень устал, потерял оптимизм и жизнерадостность, поэтому он даже обрадуется, если Блюменкранц одержит победу.



Многие зрители и поклонники «Дома-2» считают, что таким мнением Никита просто хочет поднять себе рейтинги, ведь Валерий гораздо популярней, чем Уманский вместе с Паршиной. Не будет удивительно, что скоро он изменит своё мнение и начнёт поддерживать кого-то другого.