Никита Уманский рассказал, что больше не чувствует желания к Анастасии Паршиной.

Паршина заметила, что больше не вызывает желания у своего мужчины. Никита поспешил объясниться.

«Да, действительно есть с этим проблемы. У меня, к сожалению, пропало желание. Вроде всё работает хорошо, а желание ушло. Я на неё смотрю и вижу не сексуальный объект, а вечно недовольного человека, который постоянно меня дрессирует», — признался парень.

Никита считает, что Настя сама не особо хочет, но пытается выставить виноватым его.