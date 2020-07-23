Никита Уманский в поисках дорогого помолвочного кольца для Анастасии Паршиной.

УМАНСКИЙ ВЫБИРАЕТ ПОМОЛВОЧНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ ПАРШИНОЙ

В откровенном разговоре с Mpravda.com Никита Уманский рассказал, что незадолго до ссоры с Настей присматривал девушке обручальное кольцо. И готовился наконец-то сделать Паршиной предложение!

«Выбираю шикарное кольцо с бриллиантом очень дорогой фирмы. Cartier, Bulgari – я этих фирм смотрел кольца. Учитывая нашу ссору, придётся повременить с предложением, а так хотел в ближайшее время делать», – признался Никита.

Кольцо выбирает Уманский на сумму до 300 000 рублей.