Никита Уманский поведал о конфликте, который возник в коллективе после появления в периметре новой участницы с котом.

Чем помешал кот?

Марсиага находится на проекте несколько дней и ей сразу разрешили привести кота. Мы не против животных, мы любим их, но кот всю женскую спальню описал, облевал, а он не кастрированный. Там такая вонь, которая не выветрится годами. Настя зашла с нашей Линдой, чтобы поговорить Мариной Страховой, а кот набросился на собаку. На этом фоне было раздражение, что мы долго добивались, чтобы нам разрешили собаку, а тут просто пришла с котом. Поэтому после эфиров пошёл хейт, Настю завалили. Сейчас девочки хорошо общаются, никаких конфликтов нет. Марсиага живет в отдельной комнате с котом, он, кстати, классный и все его обожают.