Никита Уманский признался, что его мать борется с онкологией.

Недавно зрители ДОМа-2 узнали, что у мамы Уманского онкология. Больше года Никита помогает маме бороться за жизнь.

«Никто не знал, она сама просила никому не говорить. Мы больше года уже боремся. Мы прошли химиотерапию, две операции, одну грудь удалили, были даже метастазы в лёгких, и сейчас у нас ремиссия. Но недавно она пошла на обследование. В другой груди обнаружили кисту, а именно так всё и начиналось год назад. Мама очень переживает, конечно. Поэтому я не хотел вешать наши проблемы ещё и на Настю», – рассказал Никита.

Сейчас женщине предстоит снова пройти обследование и сдать все необходимые анализы.

«Это уже приговор, как ни крути. Маму можно понять, рак может убить за две недели, поэтому она хочет всё и сразу. Сейчас нужно дать ей всего по максимуму», – резюмировал Уманский.

Давайте пожелаем Светлане Николаевне крепкого здоровья!