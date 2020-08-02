Никита Уманский и Анастасия Паршина решились на поездку в ЗАГС и подачу заявления.

Никита Уманский и Настя Паршина подали заявление в ЗАГС.

«Это была такая трогательная поездка! Мы очень волновались, когда поехали подавать заявление. Теперь мы официально жених и невеста. Такие эмоции мы испытываем впервые», — признался Никита.

Роспись ребят назначена на 12 сентября.

«Если выиграем свадьбу на миллион, то сделаем шикарную свадьбу. А если нет, то тратиться сильно не будем. Посидим в ресторане с родными после росписи. Будем собирать на другие нужды семейные», — пояснил участник.

Как считаешь, достойны ребята победы в конкурсе «Свадьба на миллион»?