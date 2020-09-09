Никита Уманский прекрасно провёл время с бывшей участницей проекта Алёной Савкиной. Молодой человек показал девушке гастрономический тур по столице. Ребята нашли много интересных тем для разговоров и прекрасно провели время.



Никита пригласил Алёну на ужин. В историях своих микроблогов Уманский и Савкина делились с подписчиками своими позитивными эмоциями и легким общением друг с другом. По видеозаписям видно, что ребятам очень комфортно и приятно проводить время. Никита пригласил экс-участницу телестройки в современное московское заведение, на площадке которого размещены различные фуд-корты и ресторанчики с самой разной кухней.



Перед Алёной Никита старался остроумно шутить, смеялся, хвастался своей новой прической после пересадки волос и всячески развлекал Рапунцель. Бывшая девушка Никиты Настя Паршина сказала, что ей не понравилось, что вместо того, чтобы отправиться к беременной девушке, молодой человек предпочёл провести время в компании посторонней особы.