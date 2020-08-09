Никита Уманский утверждает, что готов помириться с Анастасией Паршиной.

Нужно уметь находить компромиссы! Как бы мы не ссорились, сердце всё равно болит и я не нахожу себе место ❤

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Я считаю, что мы достаточно взрослые, чтобы решать конфликты. В моём понимании женщина в отношениях за мужчиной во всех смыслах, а он и взамен должен получать её уважение и поддержку! Да и в целом вся семья. Грязи быть не должно однозначно. Если есть какие-то проблемы и недопонимания, нужно решать, а не бежать от них!

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Не знаю в общем то ли гормоны бушуют, то от разум затмила череда событий в нашей жизни. Я готов списать всё это на «притирку» и считаю, что нужно мириться!