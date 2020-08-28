После череды постоянных стрессов и скандалов будущие супруги хотят расслабиться и выдохнуть, поэтому они решили отправиться в отпуск. Настя Паршина и Никита Уманский пока не озвучивают, куда хотят поехать, но их путешествие запланировано на самое ближайшее время. Молодые люди пакуют чемоданы и с трепетом ждут роскошных тёплых деньков на берегу моря.



Настя поделилась с подписчиками, что у неё сейчас отличное настроение. С любимым Никитой они очень долго ждали этой возможности, потому что оба устали от напряжения, которое царит в периметре телестройки. Девушка сказала, что хочет отпустить все проблемы, максимально расслабиться на отдыхе и вернуться на проект с новыми силами. Девушка понимает, что в будущем будут и другие сложные ситуации, поэтому хочется встретить их стойко.



Совсем недавно пара пережила сильную ссору, после которой у Насти появилась угроза выкидыша. Пролежав в клинике несколько дней, девушка смогла помириться с будущим супругом и полностью восстановиться. После этого случая пара и приняла решение отправиться в небольшое путешествие и расслабиться.