Никита Уманский надеется, что проект вознаградит вылетевших из свадебного конкурса Александра и Ксению Задойновых.

ОЧЕНЬ ЖАЛЬ.

Очень жаль, что Задойновы не прошли в следующий этап. Ксюша выступала с высокой температурой, отлично себя показала. Но когда люди руководствуются выбором, они не только берут в зачёт конкурс, но и имеет значение какая репутация в коллективе, какое общение, почему ты лучше, чем кто-то другой. Все это делает тебя таким какой ты есть. Либо ты фаворит, либо нет. Ребята хорошие и добрые, поэтому надеюсь, что проект в любом случае сыграет им свадьбу.