Никита Уманский разочарован в своей невесте Анастасии Паршиной. Он считает, что она никогда его не любила и со свадьбой они оба поспешили, поэтому 15 сентября в ЗАГС они не пойдут. Молодой человек сказал, что с блондинкой он решил прекратить отношения, хоть и продолжает её любить, а вот ребёнка он не оставит никогда.



Уже на протяжении трёх недель молодые ругаются и не могут найти общий язык. Никита считает, что они не могут пройти этот этап притирки и подготовку к свадьбе одновременно. По мнению молодого человека, корень проблемы в их отношениях – отсутствие уважения. Никита подозревает, что Настя была с ним из-за корыстных побуждений. Сейчас беременная девушка не готовит, ходит с кислой миной, грубит, не удовлетворяет своего молодого человека. В личном микроблоге Настя размещает только свои фото и косметику, забывая про Уманского.



В разговоре с Ольгой Орловой Анастасия Паршина сказала, что солидарна со своим несостоявшимся мужем и тоже хочет прекратить отношения. Девушка обижена на Никиту и разрешает ему строить отношения и спать с любой девушкой, с которой он захочет.