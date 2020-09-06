Никита Уманский признался, что отправился в Стамбул ради операции по пересадке волос.

Никита Уманский отдыхал со своей невестой в городе Белек, а сегодня улетел в Стамбул, где участнику проведут операцию по пересадке волос! Эксклюзивные подробности рассказал Уманский в беседе.

«Я уже сдал все анализы, меня ждут в клинике. Прилетел, меня встретил трансфер. Меня побреют полностью налысо, и в лобовую часть, где у меня есть залысины, будут пересаживать волосы. Операция будет длится от 5 до 7 часов», – сообщил участник.

За свои изменения во внешности Уманский заплатил 1 500$.