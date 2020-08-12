Никита Уманский поведал, что случилось с Захаром Саленко в Кемерово.

Никита Уманский пересёкся с Захаром за периметром и узнал его версию происходящих событий. Саленко действительно ездил в стриптиз-клуб, чтобы помочь друзьям закрыть счёт.

«Потом они выпивали на улице и нарвались на полицию. Их отвезли в отделение, чтобы оформить административный штраф. И всё. Никаких денег и выкупов за него никто вносил, об этом не было и речи. Это было обычное задержание за распитие в неположенном месте, – рассказывает Уманский. – Яна оскорбляла Захара при маме, орала на него, угрожала испортить его жизнь и репутацию. Потом они обо всём договорились, пожали руки. После чего вы видели, что произошло».

Несмотря на предательство девушки, Захар продолжает ждать Шафееву за периметром. У Яны есть неделя на размышления, чтобы принять верное для себя решение.