Никита Уманский жестоко прошелся по Захару Саленко.

Предупреждён – значит, вооружён. Никита Уманский предупредил Захара, что будет высказывать своё мнение о его поведении, не стесняясь в выражениях. В интервью для Mpravda.com Никита объяснил, почему решил придерживаться такой позиции.

«Я его просто заранее предупреждал, что я не согласен с его позицией, с действиями. Он поступил действительно как трус. Должен был парировать и должен был всё это признать, если это действительно правда. Таким образом мы становимся сильнее. Поэтому я поддерживаю полностью в данном случае Яну. Но какой бы ни был Захар, он наша сволочь. Я его всё равно люблю, потому что он наш. Он до сих пор не признаёт свои ошибки, считает, что Яна его загасила».

Уманский считает, что Захар потерял не только отношения с Яной, но и авторитет в коллективе.

«Он реально растерял все активы на проекте. Потерял должность ведущего, потерял свою девушку, потерял уважение коллектива. Но если ты умный парень, оглянись. Тебе же ведущие на все твои ошибки указали. Да, это тяжело, но это ты сделал своими руками, ничего не фантазировали. Всё, что говорили, – это всё твоё. Просто сядь, сделай вывод из этого, извинись искренне, поменяйся, и мир вокруг тебя станет лучше, потому что если ты это не примешь, то в двадцать пять ещё можно простить, но в тридцать уже будут делать серьёзные выводы, и от тебя все отвернутся», – считает участник.

А вот примет ли Захара назад Яна Шафеева?

«Они много чего уже пережили, они всё равно классные. Они друг другу подходят. Хоть он не прав, хоть он сволочь, мне бы хотелось, чтобы он вернулся, и они строили дальше отношения, лишь бы он только поменялся и сделал выводы. И сыграли бы их свадьбу, и поели бы там вкусных салатиков», – подытожил Никита.

Как считаешь, поменяется Захар или нет?