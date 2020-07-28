Никита Уманский не рассказывает о своих достижениях по одной простой причине. Как сказал сам участник, его могут сглазить, ведь в мире, а на телепроекте особенно, очень много завистливых людей и недоброжелателей, которым просто не стоит рассказывать о своих успехах. Подобного мнения всегда придерживался и Илья Яббаров, которому просто нечего было ответить, кроме как обвинить остальных в своих бедах.



Никиту очень задело высказывание Дани Сахнова и Татьяны Строковой. Пара поделилась своим равнодушным отношением к Уманскому, предположив, что их с Настей пару пропустили в финал только из-за того, чтобы потом было кого «сливать» и выгонять.



Никита считает, что данное мнение ошибочно.

Уманский видит себя одним из старожилов проекта, успешным и популярным участником. Его мнение во многом схоже с умозаключениями Яббарова. Он тоже всегда считал и продолжает считать людей меркантильными и крайне завистливым, а себя самого гораздо лучше остальных.