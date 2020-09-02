Никита Уманский поведал о том, как проходит их с Анастасией Паршиной отпуск.

УМАНСКИЙ И ПАРШИНА ПОМИРИЛИСЬ В ОТПУСКЕ!

Никита Уманский и Настя Паршина улетели налаживать свои отношения в Турцию, но несколько дней там отдыхали порознь.

«Поругались, потому что всплыли старые проблемы. Не общались больше суток, но никакой грязи в наших отношениях не было. Потом мы очень жёстко поговорили, обозначили границы и помирились. Мы хотим эту семью, хотим ребёнка», – признался Никита в разговоре с Mpravda.com.

Теперь ребята наконец-то наслаждаются отдыхом.

«Неделя очень быстро летит, хочется остаться ещё на одну. У нас пятизвёздочный отель, всё включено. Погода отличная, море тёплое. Отдыхаем отлично», – поделился с нами Уманский.

За неделю в Турции участники отдали круглую сумму.

«За билеты я заплатил 60 миль и 42 000 рублей топливный сбор. Это бизнес-класс на двоих в обе стороны. И 90 000 – отель, всё включено», – рассказал Никита.

А как этим летом отдыхаешь ты?