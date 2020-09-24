Никита Уманский и Анастасия Паршина долгое время были в ссоре. Они высказали друг другу множество неприятных слов, собирались расставаться, допускали рукоприкладство в своей паре. Настя даже собиралась становиться матерю-одиночкой, а мама Никиты хотела забрать малыша и воспитывать без участия Паршиной.



Несмотря на все разногласия и конфликты, ребята нашли в себе силы помириться. Но теперь Никита перестал общаться со своей мамой, потому что Светлана Николаевна настроена категорически против такой невестки, как Настя. Родительница считает блондинку одновременно глупой и хитрой, в соцсетях женщина не перестаёт поливать избранницу своего сына грязью.



Подписчики Насти и Никиты призывают маму Уманского перестать лезть в отношения молодых, ведь ничем хорошим это не закончится. Пользователи сети и зрители уверены, что как только Светлана Николаевна перестанет критиковать свою потенциальную сноху, тогда у них с Никитой воцарится гармония в отношениях.