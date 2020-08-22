Никита Уманский ответил на обвинения коллектива в том, что он разбаловал Анастасию Паршину.

Избаловал ее?

Весь коллектив считал что я Настю избаловал и слишком быстро надарил подарки, слишком много уделял внимания во всем, растворился в ней. И она обнаглела, села на шею и пока не поздно мне с этим надо что-то делать. Практически весь коллектив и вся женская говорили мне об этом и включая мою маму. Есть много вещей, которых не видит ни зритель, ни коллектив, ни мама, поэтому какие-то добрые и дорогие моменты люди не запоминают, больше запоминают что-нибудь резкое, жесткое. Когда я Насте от души всё делал, конечно, хочется в ответ какую-то благодарность, поцелуи, что она ценит поступки. То есть не покупаешь человека, а это действие: ты носишь на руках, целуешь, делаешь свидание, исполняешь любые прихоти, даришь подарки. Это знаки внимания того, что тебе этот человек приятен.