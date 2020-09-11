Никита Уманский пожаловался на излишнюю любовь Анастасии Паршиной к алкоголю.

Некогда гармоничные и романтичные отношения рухнули в одночасье. Никита Уманский и Настя Паршина продолжают друг друга поливать грязью. Пока Настя утверждает, что Никита не интересуется её здоровьем и здоровьем их будущего ребёнка, Уманский рассказывает шокирующие подробности.

«В отпуске Настя и пила, и курила, я не буду голословным, я несколько раз просил её этого не делать, она обещала, что перестанет, когда вернётся в Москву», – заявил участник в беседе.

Никита утверждает, что делает это беременная девушка намеренно.

«Насте ребёнок не нужен, она сейчас делает всё так, чтобы произошло что-то нехорошее с ребёнком, а потом будет во всём меня винить. Как и все будут винить меня. Но люди видят всё и понимают. Дай Бог, чтобы у неё встали мозги на место и она не причинила никакого вреда ребёнку», – резюмировал участник.

Свадьбу ребята, к слову, отменили.

А ты на чьей стороне в этих семейных разборках?