Никита Уманский поздравил свою беременную девушку Анастасию Паршину с полугодом отношений.

Нашим отношениям пол-года 🥰

За это время мы пережили так много, сколько пары и за год не успевают) От самых скандальных ссор до самых трогательных моментов ✨😇

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Хочется верить, что впереди ещё не одна годовщина — серебряная, золотая и может быть даже платиновая свадьбы. Главное, что вместе мы готовы работать над отношениями во имя будущего нашей семьи!

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Насть, поздравляю нас с маленькой, но не менее значимой, датой! Люблю ❤