Никита Уманский поведал, почему их с Анастасией Паршиной не вязли на «Спаси свою любовь».

Недавно дом «Спас свою любовь» пополнился новыми парами.

Из ДОМа-2 перебрались:

Ира Пингвинова и Дима Чайков

Илья Яббаров и Настя Голд

Аня Левченко и Валера Блюменкранц

Леша Безус и Милена Безбородова

Слава и Юля Иванченко.

Зрители тут же задались вопросом: а почему Настя Паршина и Никита Уманский остались на ДОМе-2?

«Нам сказали, что мы недостойны, ведём себя неправильно. Конечно, мы чувствовали себя ужасно, мы в полуфинале конкурса, у нас тоже скоро свадьба, ребёнок, но не взяли. Не скажу, что ССЛ мне нужен, но когда все перешли, а вы остались, то чувствуешь себя каким-то аутсайдером», – признался Никита в беседе.

А ты как считаешь, где место Никите и Насте – на ДОМе-2 или на «Спаси свою любовь»?