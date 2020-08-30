Никита Уманский поведал, почему их с Анастасией Паршиной не вязли на «Спаси свою любовь».
Недавно дом «Спас свою любовь» пополнился новыми парами.
Из ДОМа-2 перебрались:
Ира Пингвинова и Дима Чайков
Илья Яббаров и Настя Голд
Аня Левченко и Валера Блюменкранц
Леша Безус и Милена Безбородова
Слава и Юля Иванченко.
Зрители тут же задались вопросом: а почему Настя Паршина и Никита Уманский остались на ДОМе-2?
«Нам сказали, что мы недостойны, ведём себя неправильно. Конечно, мы чувствовали себя ужасно, мы в полуфинале конкурса, у нас тоже скоро свадьба, ребёнок, но не взяли. Не скажу, что ССЛ мне нужен, но когда все перешли, а вы остались, то чувствуешь себя каким-то аутсайдером», – признался Никита в беседе.
А ты как считаешь, где место Никите и Насте – на ДОМе-2 или на «Спаси свою любовь»?