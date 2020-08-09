Никита Уманский вместе с мамой провел целый день с сыном Андреем.

Моему сынуле Андрею на днях стукнуло 2 годика 🥳

Мы с бабушкой забрали его и провели вместе замечательный день! Купили автомобиль марки Mercedes, как у папы, развивающие книжки, пообщались с его мамой о будущем сына и вдоволь повеселились 😍

Я люблю своего ребёнка и мы довольно часто видимся. Да и с его мамой у нас отличные отношения! Я всем желаю таких же крепких доверительных отношений. Любите своих детей и ни при каких обстоятельствах не оставляйте их без внимания!

Злые языки будут всегда, главно то, что в наших сердцах ❤