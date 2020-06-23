Никита Уманский хотел бы, чтобы они с Анастасией Паршиной были командой.

Не слышим друг друга.

Мы с Настей ссоримся, потому что у нас есть нерешенные вопросы. Я пытаюсь донести словами, показать действиями, что мы должны быть как команда, как одно целое. Например, с утра пошла, поменяла батарейки себе и мне, как я это делаю. Если надо идти вместе, то собралась и подождала меня. Если пошла кушать, то позвала меня покушать. К сожалению, у неё это пока получается 50/50. Второй момент, она утрирует и мы друг друга не слышим. Настя меня провоцирует, задаёт провокационные вопросы. Потом на весь коллектив транслирует, что по моим словам я найду себе 300 моделей и на неё наплевать. Она переживает, что я от неё откажусь за три секунды, но сама при каждой ссоре хочет собрать вещи и свалить. Третий момент, когда мы разговариваем, она может встать и уйти. Она так делает, чтобы не поругаться, но меня это ещё больше злит. Я считаю это не уважением.