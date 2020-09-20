Через несколько дней Никита Уманский и Анастасия Паршина узнают пол своего ребёнка.

МАЛЬЧИК ИЛИ ДЕВОЧКА? НИКИТА И НАСТЯ ГОТОВЯТСЯ УЗНАТЬ ПОЛ РЕБЁНКА

Через несколько дней Никита и Настя узнают пол малыша. Своими переживания Уманский поделился в разговоре с Mpravda.com.

«Настя очень хочет сына, чувствует, что там сын. А мне почему-то кажется, что дочка родится. Но вообще мне не важно: мальчик там или девочка. Скоро всё узнаем», – рассказал Никита.

Как думаешь, кого носит Настя под сердцем: мальчика или девочку?