Никита Уманский разочаровался в Максиме Колесникове, который не поддержал его в конкурсе на лучшую комнату.

УМАНСКИЙ ВОЗМУЩЁН РЕЗУЛЬТАТОМ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ЛУЧШУЮ КОМНАТУ!

В это воскресенье участники выбрали победителей конкурса за лучшую комнату: денежный приз в размере 100 000 рублей забрали Марина и Рома. Уманский поделился с Mpravda.com своей досадой по поводу такого результата, ведь многие в коллективе голосовали из личных соображений. Больше всех Никиту разочаровал Максим Колесников, который неожиданно решил поддержать Илью Яббарова.

«Максим проголосовал за Яббарова, опустив вниз глаза. Ему было стыдно смотреть на меня в этот момент. Он мог бы меня поддержать не просто как друг, а чисто объективно. У нас была лучшая презентация, и мы отыграли на сто. Вот он ходит целый день грустный, и хоть кто-нибудь подошёл к нему? Никто, кроме меня и моей девушки. Я понимаю, что он так проголосовал из-за Алёны, но мне кажется это неправильным», – объяснил Никита.