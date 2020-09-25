Никита Уманский объяснил, что стало причиной прекращения общения с матерью.

Никита Уманский перестал общаться с мамой и сестрой и пока не может найти подход к родительнице. Что произошло, читай в эксклюзивном интервью.

«Мама продолжает оскорблять Настю в социальных сетях, хотя я неоднократно просил её этого не делать. Понимаю, почему она это делает, но в силу своего характера мама не может остановиться».

Последней точкой в общении сына и матери стал денежный вопрос.

«Мне нужны были срочно 100 000 рублей, со своего счета я бы их выводил 4 дня. Попросил маму одолжить мне на эти 4 дня деньги, мы так и раньше делали. Но она настолько была обозлена, что отказалась давать деньги. Мне было очень обидно, я просил их для работы. Я всегда ей возвращал и даже преумножал долг. На фоне всего этого мы перестали общаться», – рассказал Никита.

Как считаешь, правильно ли поступает Уманский?