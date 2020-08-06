Никита Уманский поведал об их с Анастасией Паршиной обручальных кольцах.

Никита Уманский и Настя Паршина готовятся к скорой свадьбе. Ребята уже выбрали обручальные кольца, стоимость каждого, утверждает Никита, около 100 000 рублей.

«Кольца будут той же фирмы, где я покупал обручальное кольцо Насте. Они будут из белого золота, но это если выбирать без бриллиантов. Если остановимся на варианте с камнями, то ценник будет уже от 200 000 рублей за каждое», — рассказал Уманский.

Определилась невеста и с фасоном платья.

«Настя хочет максимально обтягивающее платье, но не классическое. Если животик будет позволять, то будет именно такое».

Церемонию Уманские планируют провести в загородном особняке.