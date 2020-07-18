Никита Уманский считает, что у любой женщины должна быть любимая работа или хобби.

УМАНСКИЙ: «ЖЕНЩИНА НЕ ДОЛЖНА СИДЕТЬ ДОМА!»

Никита Уманский считает, что женщина (и не только его) не должна сидеть дома, а обязана развиваться.

«Женщина всегда должна чем-то заниматься: чтобы было развитие, чтобы были всегда темы для разговоров, а также чтобы не было разных глупых мыслей от безделья. Необязательно, чтобы это была работа, которая приносит деньги. Это может быть просто хобби, потому что обеспечение семьи я в любом случае беру на себя», – рассказал Никита в беседе с Mpravda.com.

Участник считает, что зарабатывать в семье в первую очередь должен мужчина. Согласна с Уманским?