Никита Уманский поведал, что Анастасия Паршина спалила его переписку с другой.

Настя Паршина решила залезть в телефон своего возлюбленного и нашла там переписку с некой девушкой. Разъярённая участница пошла громить всё вокруг, до конца не разобравшись в ситуации.

«Я никогда не скрывал ничего от неё, все пароли у неё есть, все ключи. Она полезла в Инстаграм и увидела там переписку, где я мило общался с девушкой. Я вообще не понимал, что происходит. Не понимаю, откуда эта переписка, кто эта девушка, пытался оправдываться, но услышал только оскорбления в свой адрес», – вспоминает Никита.

Девушка сбежала с проекта, чтобы провести время в компании со своим старым другом.

«Она предлагала раньше мне с ним познакомиться, я знал о существовании этого парня. Но сбежать к нему – неправильный поступок. Пыталась выставить виноватым меня, а сама в итоге села в лужу», – считает Уманский.

Оказалось, что переписка эта была годовой давности. Теперь уже Никита думает: прощает ему Настю за такое поведение или нет.