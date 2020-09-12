Никита Уманский потребовал от Анастасии Паршиной ДНК-тест.

Никита Уманский хочет сделать тест ДНК, чтобы убедиться, что Паршина носит его ребёнка.

«У меня нет к ней больше никакого доверия. Когда она лежала на сохранении, она оформляла визу на Бали, уезжала в Ставрополь, не хотела садиться на детектор. Конечно, все эти моменты посеяли во мне зерно сомнения. Учитывая горький опыт моих друзей, я такую мысль допустил: 1% есть, что ребёнок может быть не мой. Да, это некрасиво, грубо, но это мой бзик. Отношениям давно пришёл крах, почему я должен молчать? Всякое в жизни может быть… Ощущение, что она всё делает для себя и ради своей выгоды», – поделился Уманский.

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