Никита Уманский и Анастасия Паршина намереваются купить дом.

Роскошной квартиры ребятам оказалось мало. Никита Уманский и Настя Паршина планируют купить загородный дом. Делать ремонт в своей роскошной квартире за 45 миллионов — невыгодно.

«Дом — это и экология, и комфорт. До следующего лета надо подкопить миллионов 10. Хотим участок — соток десять и площадь дома — от 200 кв.м. Хотим брать готовый дом или таунхаус», — рассказал Никита.

Планируют ребята увеличить не только жилплощадь, но и семью.

«Мы не хотим долго тянуть после первенца. А где второй, там и третий», — признался Уманский.

А ты за квартиру или за загородный дом?