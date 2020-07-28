Никита Уманский поведал о том, как он рад беременности Анастасии Паршиной.

Никита Уманский: «Настя плакала и ползла по стене»

Уманский рассказал, как узнал, что скоро снова станет отцом. О первом тесте на беременность, слезах радости и неизвестности в эксклюзивном интервью.

«Я видел, что уже очевидные признаки есть, хотя первый тест не показал беременность. Купил более дорогой тест, слышу она из ванной кричит, зовет меня. Прихожу, а она плачет, по стене плывет. Это были слезы радости и страха, ее всю трясло. Мы не верили, но это было запланировано. Давно говорили об этом, сдали предварительно все анализы. Мы даже чуть старше, чем Валера и Аня. Я безумно счастлив», — признался Уманский.

Сын у Никиты уже есть, поэтому теперь участник мечтает о дочке.