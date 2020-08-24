Никита Уманский поведал, ради чего он агитировал участников голосовать против него.

Никита Уманский настолько не уверен в своей женщине, что решил проверить чувства Насти. Парень весь день просил участников голосовать против него.

«Не был уверен, что Настя пойдёт за мной, но она согласилась. Я хотел уйти, специально агитировал, чтобы мы спокойно ушли, а другие люди не пострадали», – пояснил участник.

Но обострённая интуиция беременной девушки не подвела, Настя вытянула иммунитет.

«Я ей за это теперь очень благодарен. Это была бы наша ошибка, мы почти решили наши проблемы, вокруг хорошая обстановка. Хорошо, что Настя тогда не повелась на мои психи и капризы и мы не покинули проект», – резюмировал Никита.

Как считаешь, ребята должны были уйти или остаться?