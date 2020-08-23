Никита Уманский отказывается дарить подарки Анастасии Паршиной.

Люблю ее.

Я как любил Настю так и люблю. Внимания я дал больше, чем подарков. Почему меня не упрекают вниманием? Потому что за это не осудят, а за подарки осудят. Поэтому я сделал вывод и по-честному сказал Насте, что я ее люблю и все классно, но на сегодняшний день дарить ничего не хочется вообще. Это не ценится и преподносится так, что я упрекаю. Я сказал как на душе, не для того, чтобы обидеть, а для того, чтобы Настя поняла и вернула это желание обратно. Вот так, чтобы была моя инициатива, такого больше не будет.