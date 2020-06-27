Никита Уманский рассказал о возвращении Сахнова и Строковой на телестройку.

Даниил Сахнов и Татьяна Строкова помирились за пределами проекта, когда Даня находился в отпуске. Теперь пара решает, стоит им возвращаться в периметр или нет.

«Даниил хочет вернуться, а Таня – нет. Ребята переживают, что здесь они снова поссорятся и расстанутся. Хотя я считаю, что проект – это полоса препятствий, которую если ты пройдёшь – уже ничего не страшно», – рассказал Никита Уманский.

«Мы отлично с Таней начали общаться, с Даней всегда ладили. Лично я считаю, что ребятам нужно вернуться», – подытожил молодой человек.

А ты ЗА то, чтобы Строкова и Сахнов вернулись, или ПРОТИВ?