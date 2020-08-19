Первым свидетелем защиты по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступил его коллега Никита Высоцкий, передаёт РИА Новости.

«Человек очень разносторонний, одарённый, верующий, добрый, импульсивный и эмоциональный», — сказал он в Пресненском суде Москвы.

По его словам, Ефремов отвечает за свои поступки. Он попросил не представлять его «мажором, которому всё позволено».

Ранее сообщалось, что вдова, брат и младший сын погибшего в аварии Сергея Захарова заявили к Ефремову иск о компенсации морального ущерба на сумму один рубль. Второй сын погибшего подал иск на 6,5 млн рублей.