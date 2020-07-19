Бывший участник Никита Турчин рассказал, как его избили на улице.

БОЛЬШЕ НЕ МОГУ МОЛЧАТЬ

Раз в СМИ уже просочилась информация о нападении на меня, я хочу рассказать всю правду из первых уст.

На днях ночью меня жестоко избили и нанесли множественные травмы. Ударяли по голове чём-то тяжёлым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки.

Я не мог даже написать СМС друзьям. Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело. Но из последних сил у меня получилось вызвать службу 112 и отправить фото и свою геолокацию близким (чтобы они могли меня найти и помочь, или в противном случае — опознать тело). Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз.

По приезду в больницу у медиков были подозрение на вывих шеи, сломанный нос и самое страшное — на внутреннее кровотечение головного мозга. Но после обследований, анализов, рентгена и МРТ они поставили мне неутешительный диагноз и начали бороться за мою жизнь.

Сейчас я нахожусь в одной из столичных клиник под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья на данный момент — средней тяжести.