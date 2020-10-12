Экс-участник Никита Шалюков поведал, что снялся в очередном фильме.

Это будет полнометражный фильм который расскажет о трагедии…НО!!!это напомнит о тех кто навсегда останется в сердцах миллионов людей.Я во второй раз принимаю участие в съёмках даримы такого масштаба,хоть это и минимальное появление на больших экранах,но значимость этих картин для меня имеет большой вес!Принимая участие в фильмах такого формата,как минимум твоё внутреннее Я получает поддержку как актёр. Спасибо парням за работу,за коллектив и атмосферу на площадке.