Несколько недель тому назад Алина Галимова и Никита Рудаков объявили о возобновлении своих отношений. Правда, как признается сама Алина, она не уверена в том, что у нее с Никитой получится наладить их отношения, ведь они уже неоднократно расставались и сходились.



Спустя короткий срок после воссоединения Галимова стала критиковать своего парня, как любила это делать и ранее. Девушка постоянно пребывает в плохом расположении духа и называет свое состояние затяжной депрессией. Пока ни у одного жителя Сейшел не получилось развеселить Алину.



Никита же на Лобном признался, что причиной плохого настроения Галимовой является ее зависть – девушке плохо лишь потому, что у большинства ее соседей по проекту все хорошо. Сама же Алина так обиделась на парня за такие слова, что покинула Лобное. Сам же Рудаков не видит ничего страшного в своих словах.