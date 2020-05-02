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Режиссёр Никита Михалков объяснил, почему руководство телеканала «Россия 24» решило снять с эфира программу «Бесогон ТВ».

В новом выпуске речь должна была пойти о том, кому выгоден коронавирус и что будет с государством после пандемии. По словам артиста, его передачу решили закрыть из-за цензуры.

Когда есть выбор между войной и позором и выбирается позор, в результате человек получает и войну, и позор. Уверен, что люди любого ранга должны отвечать за свои слова, сказанные публично. И не может, и не должно здесь быть неприкосновенных, — заявил Михалков.

Ранее NEWS.ru писал, что Никита Михалков нелестно отозвался о российской системе образования. Он заявил, что система Единого госэкзамена лишает школьников стимула действительно учиться и что-либо запоминать.

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