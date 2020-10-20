Вернувшийся с Сейшел Никита Барышев поехал в периметр Дома-2 за своими вещами.

Я в Москве мои любимые… Год меня не было дома! Вырвался в люди так скажем в нашу русскую среду обитания)) Голова кругом от того где я и вообще что происходит🤪💆🏽‍♂прям ну очень.. И да! КОНЕЧНО я заехал на поляну забрать свои вещи и повидаться с моей неземной Олей Бузовой, которая всегда была на моей Барышевской стороне ни смотря ни на что))на протяжении всего времени я очень хотел сказать всё что было на душе.. Вы в сердце у меня навсегда! Я вам безгранично благодарен.. не описать словами. И наконец! Хочу сказать вам мои хорошие и официально сообщить что я ухожу в отпуск! Что и как будет дальше всё сообщу, непременно) Я безумно вам благодарен! К слову говоря, сейчас честно сказать я нахожусь в нехорошем эмоциональном состоянии.. я себя чуточку потерял.. Но надо как я вам всегда говорил и говорю, надо всё делать с любовью и с улыбкой на лице. Всё будет) Спасибо что вы со мной, что переживали за перелёт! Вы моя большая инста семья❤ Я не знаю, куда меня занесёт моя жизнь, я не знаю будущего. Но я знаю одно, что вселяет в меня спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. Я знаю себя. А зная себя, я никогда не буду жить так, как я не хочу. Дальше больше..