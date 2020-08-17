Никита Барышев не понимает людей, которые находятся в поисках любви.

Когда мне говорят: «я хочу влюбиться», меня это мягко говоря удивляет🤪 Какой вообще нормальный человек захочет по своей воле влюбится..))🤨 Ну наверно только совсем идиот, которому заняться нечем. Как можно хотеть быть до безумия помешанном на одном человеке и ждать сообщений как хатико? Это не нормальное состояние психологически здорового человека. Это ломка, это невроз.

В 2000 году влюбленность официально признали болезнью и внесли в международный классификатор болезней — это романтическое чувство медики отнесли к психиатрическим отклонениям. Бессонница, отсутствие аппетита, сердцебиение, учащенное дыхание, навязчивые мысли, смена настроения с эйфории до отчаяния и апатии со слезами- нормальным поведением не назовёшь. Влюбленность кстати только сексуально окрашенное чувство, мы ведь не влюбляемся, например, в своих детей, которых при этом любим. Вообще, биологи всю суть влюбленности сводят к сексуальному аспекту, а точнее, к продолжению рода.

Т.е. влюбленность нам нужна для того, чтобы пара создалась и размножилась. Неслучайно, как известно, влюбленность длится 1-3 года — как раз хватает, чтоб все эти опции осуществить. А потом, выполнив свою функцию, она исчезает. А объект влюблённости мы выбираем по запаху, т.е. по его феромонам. Состав их определяют гены иммунной системы. В экспериментах было показано, что выбираем мы партнера, чьи гены имунной системы наиболее несхожи с нашими собственными: это обеспечивает в итоге более сильную иммунную систему у потомства. Ну и надо это все?! Куда прекрасней чувство любовь, вот о нем можно и помечтать💌.. А как вы относитесь к влюбленности?

Ждёте или держитесь подальше?