Никита Барышев считает, что не стоит зацикливаться только на поисках своего человека.

Поговорим, лично?!

Пришёл к выводу что никто не обязан находиться в отношениях, если Вы ещё не готовы к этому. Я серьезно. Общество вешает ярлыки на одиноких людей. Типа, девушки не красивы, если их никто не хочет, парни не мужчины, если не занимаются волшебством, люди не любимы, если не встречаются с кем-то. Но ведь отношения не всегда делают Вас счастливым человеком, и романтические отношения это не единственный вид любви, которая существует. Я видел дружбу, которая крепче и прекраснее, чем парочки, которые клянутся, что это навсегда.

Дружба для меня, это именно то, что люди частенько недооценивают. Я так часто слышу «меня никто не любит» из уст тех, кто не имеет пары. И это просто убивает меня. Быть влюблённым человеком — это красиво. Это искусство. Говорить то как внутри и о своих переживаниях. Это волшебно, я уверен в этом) Но так же великолепно просто путешествовать по миру, с кучей друзей, когда мы все очень взволнованы новыми открытиями.

Проблема в том, что общество буквально заставляет нас обзавестись парой, чтобы быть правильно принятыми. Но ведь куда важнее наш собственный выбор. Возможно, перед тем, как найти свою «половинку», Вы должны найти самих себя. Чувствовать себя на все 100%!

Я просто хочу сказать и донести, что это нормально, если ты не делаешь приоритетом поиск другого человека. Он найдётся. Просто воспримите что это нормально, если твоим приоритетом являешься ты сам и твоё развитее как личности… Что скажете?!)